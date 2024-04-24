Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '1915' mesajı: Tarihte yaşananlar vicdan, bilim rehberliğinde ele alınmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan’a mesaj gönderdi. Erdoğan, "Tek bir Ermeni vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine, dışlanmasına, kendini vatanında ikinci sınıf hissetmesine müsaade etmedik, etmeyiz" dedi.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 olaylarına ilişkin Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a mesaj gönderdi.

Erdoğan, Maşalyan'a gönderdiği mesajda, Birinci Dünya Savaşı’nın ortaya çıkardığı olumsuz şartlarda hayatını kaybeden Osmanlı İmparatorluğu vatandaşı Ermenileri andı, taziyelerini iletti.

"Yaşananları aklın, bilimin ve vicdanın rehberliğinde ele alalım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Tarihte yaşananları, radikal söylemlere, ötekileştirmeye, nefret diline geçit vermeden, aklın, vicdanın ve bilimin rehberliğinde ele almamız önemlidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, son olarak Ermeni vatandaşların ötekileştirilmesine, dışlanmasına, kendi vatanında ikinci sınıf hissetmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

"Ecdadımızdan bize miras kalan huzur ve barış ikliminin devamı, ancak müşterek gayretlerimizle mümkün olabilir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

“Türkiye Ermenileri Patriği Sayın Sahak Maşalyan, Ermeni Toplumunun Kıymetli Üyeleri, Değerli Vatandaşlarım, Sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Birinci Dünya Savaşı’nın ortaya çıkardığı olumsuz şartlarda hayatını kaybeden Osmanlı İmparatorluğu vatandaşı Ermenileri bugün bir kez daha saygıyla anıyor, torunlarına taziyelerimi iletiyorum.



Çatışmalar, isyanlar, çete hareketleri ve tedhiş eylemleri nedeniyle vefat eden, şehit edilen Osmanlı toplumunun tüm mensuplarına da Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Birinci Dünya Savaşı’nın Osmanlı topraklarında yol açtığı yıkım, hafızalarımızda derin izler bırakmıştır. Ecdadımızdan bize miras kalan huzur ve barış ikliminin devamı, ancak müşterek gayretlerimizle mümkün olabilir.

"Tek bir Ermeni vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine, dışlanmasına, kendini vatanında ikinci sınıf hissetmesine müsaade etmedik, etmeyiz"