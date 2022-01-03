Geçmiş yıla ilişkin ekonomik verileri değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin büyümeyi yakalayan iki ülkeden biri olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da 2021 yılı dış ticaret rakamlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda geride bıraktığımız 2021 yılının ekonomi verilerini değerlendirdi.

Türk ekonomisinin; yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme ilkeleri doğrultusunda gelişimini sürdürdüğünü vuruglayan Erdoğan, "İhracat rakamları hedeflerimize bağlılığımızın ve doğru yolda emin adımlarla ilerlediğimizin en somut nişaneleridir." ifadelerini kullandı.

"EKONOMİMİZDE KONTAK KAPATTIRMADIK"

2023 yılının yaklaşmasıyla Türkiye'nin ekonomide kabuk değiştirmekte farklı bir lige çıktığını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Elde ettiğimiz başarılarda büyümemize sağladığı katkılarla ihracatın çok ciddi yeri vardır. Türk ekonomisinin Alperenleri olarak gördüğüm tüm ihracatçılarımızı canı gönülden tebrik ediyorum.Yine tarihi başarımızın gizli kahramanları olan emekçi kardeşlerimizi de kutluyor kendilerine şükranlarımı sunuyorum. İnsanlık olarak 2 yıldır son asrın en büyük sağlık krizi olarak nitelendirilen koronavirüs salgını ile mücadele ediyoruz.

Maske ve tıbbi malzeme konusunda Avrupa ve dünyanın birçok yerinde yaşanan sıkıntıları hatırlıyoruz. Siyasi rant devrişme peşinde koşan muhalefete rağmen Türkiye ekonomisine asla kontak kapattırmadık. Ülkemizin salgın yönetimine katkıda bulunan en önemli faktörlerden biri de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemidir. Türkiye dünyanın birçok ülkesinden farklı olarak devletin tüm kurumları arasındaki koordinasyonu en üst düzeyde tutmuş alınan kararlar hızlı şekilde uygulamaya geçilmiştir. Böylece sağlık hizmetlerinin yanında ekonomide ve kamu güvenliğinde de ciddi hiç bir zaafiyetle karşılaşmadık.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2021 ekonomi değerlendirmesi ViDEO



"2020 YILINI BÜYÜMEYLE KAPATAN İKİ ÜLKEDEN BİRİ OLDUK"

Küresel ticaret korumacı politikalar nedeniyle çeşitli aksaklıklara maruz kalmıştır. DSÖ verilerine göre küresel mal ticareti hacmi itibarıyla bizler burada hiçbir zaman yalnız kalmadık ve muhataplarımızı da yalnız bırakmadık. Attığımız adımlarda son iki yıla ait veriler Türkiye'nin başarısını açıkça ifade ediyor. Türkiye 2020 yılını büyüme ile kapatan iki ülkeden biri olmuştur. Küresel ekonominin yüzde 3,4 küçüldüğü bir dönemde biz yüzde 1,8 oranında büyüme kaydettik. 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7,4, ikinci çeyreğinde 22, üçüncü çeyreğinde 7,4 büyüyerek başarıyı perçinledik. Yılın özellikle üçüncü çeyreğinde sergilediğimiz büyüme oranında itici gücün mal ve hizmet ihracatı olduğunu görüyoruz.

İhracat artışının büyümedeki yansımaları bilhassa sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı, istihdam gibi göstergelerde daha net görülüyor. İmalat sanayi kapasite kullanım oranı ise salgın öncesi düzeyi aşarak aralık ayı itibarıyla yüzde 78,7 seviyesine çıkmıştır. Bu ivme istihdama da olumlu yansımış ekim ayı itibarıyla 2 milyon ilave istihdam oluşturmuştur. Her kriz aynı zamanda beraberinde birçok fırsatı da getirir. Tarih boyunca küresel kriz dönemlerini iyi değerlendiren ülkeler ekonomik bakımdan çok büyük sıçramaları yakalamayı başardılar. Geçtiğimiz yılın 3. çeyreği itibarıyla ülkemizin küresel ihracattan aldığı pay ilk kez yüzde 1'in üzerine çıkmıştır. İhracatımız, tarihimizde ilk defa 200 milyar doları aşarak orta vadeli program hedeflerinin de ötesine geçmiştir."