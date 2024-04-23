Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '23 Nisan' paylaşımı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yurt genelinde coşku ile kutlanıyor.
Caddelerde bayram havası varken, siyasilerden de kutlama mesajları art arda geldi.
23 Nisan mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla X hesabından kutlama mesajı paylaştı.
"Yavrularımızın her gününün bayram neşesi içinde geçmesini temenni ediyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:
Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 104’üncü yıl dönümünü ve gözümüzün nuru evlatlarımızın 23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyorum. Geleceğimizin teminatı yavrularımızın her gününün bayram neşesi içinde geçmesini temenni ediyorum.
"Kahraman şehitlerimizin her birine Allah’tan rahmet niyaz ediyorum"
Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ülkemizin bugünlere gelmesinde katkısı olan herkesi saygıyla anıyorum.
İstiklâlimiz ve istikbalimiz uğrunda gözlerini kırpmadan canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin her birine Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.
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