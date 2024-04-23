Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '23 Nisan' paylaşımı Sosyal medya hesabından 23 Nisan paylaşımı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TBMM'nin açılışının 104’üncü yıl dönümünü ve gözümüzün nuru evlatlarımızın 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyorum" dedi.

ensonhaber.com

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yurt genelinde coşku ile kutlanıyor.

Caddelerde bayram havası varken, siyasilerden de kutlama mesajları art arda geldi.

23 Nisan mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla X hesabından kutlama mesajı paylaştı.

"Yavrularımızın her gününün bayram neşesi içinde geçmesini temenni ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 104’üncü yıl dönümünü ve gözümüzün nuru evlatlarımızın 23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyorum. Geleceğimizin teminatı yavrularımızın her gününün bayram neşesi içinde geçmesini temenni ediyorum.

"Kahraman şehitlerimizin her birine Allah’tan rahmet niyaz ediyorum"