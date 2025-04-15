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Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığınca her yıl yapılan sözleşmeli öğretmen atamalarının 2025 yılında da yapılıp yapılmayacağı binlerce öğretmen adayı tarafından merak ediliyordu...

Öğretmen adaylarına müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MÜJDE

Kabine toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, atama sürecinin başladığını duyurdu..

25 BİN ÖĞRETMEN ATANACAK

10 bininin Milli Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin öğretmenin atama sürecinin başladığını belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: