Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 27 Mayıs mesajları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs darbesinin yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımlardsa şu ifadeler yer aldı:

"60 YIL ÖNCE DEMOKRASİMİZE ÇALINAN KARA LEKE"

"60 yıl önce demokrasi tarihimize çalınan kara lekeyi, milli iradeye vurulan 27 Mayıs darbesini, Türkiye için mücadele eden demokrasi kahramanlarını haksız şekilde idam eden zihniyetin bu ülkeye karşı yaptığı en büyük kötülük olarak hatırlayacağız."

"DARBECİ ZİHNİYETİN KALINTILARI HALEN VAR"

"Aslında Gazi Mustafa Kemal'in 'muasır medeniyetlerin üzerine çıkma' hedefine de ihanet anlamına gelen bu darbeyi gerçekleştiren zihniyetin, bugün maalesef halen kalıntılarına rastlamaktayız."

"MİLLETİ AŞAĞILAYAN, DARBEYLE TEHDİT EDEN ZİHNİYET"

"Bugün halen bu zihniyet milletin bizatihi kendisini aşağılayan; demokrasimizi ve bağımsızlığımızı darbeyle tehdit eden, yalanlarla, iftiralarla bu ülkenin evlatlarını birbirine düşürmeyi amaçlayan bir yapıda, Türkiye'nin kutlu yürüyüşünü engellemeye çalışmaktadır."

"DEMOKRASİMİZİ, BU ZİHNİYETE KARŞI KORUYACAĞIZ"

"Medeniyetimizin son kalesini, mazlumların tek umudunu, evimizi, yurdumuzu, göz bebeğimizi, yani Türkiye Cumhuriyeti'ni ve demokrasimizi bu darbeci zihniyete karşı korumak ve hep bir adım ileriye taşımak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz."

"MAĞDURLARI RAHMET VE SAYGIYLA ANIYORUM"

"Başta darbeciler tarafından haksız şekilde idama mahkum edilen merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşları olmak üzere, 27 Mayıs darbesinin tüm mağdurlarını rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Yaşasın Demokrasi ve Özgürlükler. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti"