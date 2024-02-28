Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı 28 Şubat'ın yıl dönümünde bir mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde bir daha hiç kimsenin 28 Şubat’ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

28 Şubat 1997'de, Milli Güvenlik Kurulu kararlarının ardından Ankara Sincan'da tanklar yürütülmüştü.

Türkiye demokrasi tarihine kara leke olarak geçen olayın bugün yıl dönümü.

"Milletimiz darbecileri ve onlara destek verenleri unutmayacak"

Postmodern darbe girişiminin 27. yıl dönümü dolayısıyla yaşananlar bir kez daha hatırlanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 28 Şubat'a ilişkin bir mesaj paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından verdiği mesajda, 28 Şubat postmodern darbe girişimine destek verenlerin unutulmadığını söyledi.

"Bir daha hiç kimsenin 28 Şubat’ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz"

Sözlerine devam eden Erdoğan, bir daha hiçbir kesimin 28 Şubat'ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceklerini de sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili mesajı şu şekilde: