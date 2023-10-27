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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Yer gök bayrak olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Yer gök bayrak olsun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'yla ilgili paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlardan bu özel güne sahip çıkmalarını ve dört bir yanı Türk bayraklarıyla süslemelerini istedi.