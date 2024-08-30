AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri öncesi konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından önemli ayrıntılar şöyle:

"KAHRAMANLARIN FEDAKARLIKLARINI HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Külliyesi'ne milletin evine hoş geldiniz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Büyük zaferin 102.yıl dönümünü kutlamak üzere bir aradayız. Bir kez daha 102 yıl önce milletimize büyük bir zafer yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, 1071 Malazgirt Zaferi'nden beri aziz şehitlerimizi rahmetle yadediyorum. İstiklal ve istikbalimiz uğrunda canlarını ortaya kahramanların fedakarlıklarını hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız.

"AĞUSTOS, ZAFERLER AYI"

Siz dostlarımla birlikte tüm milletimizin dünyanın farklı ülkelerinde hayat mücadelesi veren vatandaşlarımızın ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.



Ağustos ayı tarihimizde Türk'ün zaferler ayı olarak bilinir.



4 gün önce milletimize Anadolu'nun kapısını açan Malazgirt Zaferi'ni büyük bir gururla kutladık. Aynı gün Büyük Taarruzun 102.yıl dönümünü heyecanla andık. Büyük Zaferin 102.yılına ulaşmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. İstikbal Harbimiz büyük bir başarıdır. Milletimiz tüm imkansızlıklarına rağmen vatanına sahip çıkmıştır. Türk milleti tarih yapan ve tarih yazan vasfını bir kez daha göstermiştir. Büyük Zafer yok edilmek istenen vatanından kovulmak istenen bir milletin küllerinden yeniden doğuşunun adıdır.



Hem milletimizin bağımsızlık iradesi hem de Türk askerinin kahramanlığı perçinlenmiştir. Bir İngiliz askeri yetkili Yunan kuvvetlerinin savunma hattını Türkler 4-5 ayda bu hattı aşabilirlerse 3 günde açtıklarını ifade edebilirler diyor. Ancak 5-6 ayda açılmaz denilen bu hattı ordumuz stratejik ve taktik bir baskınla sadece 5 günde darmadağın etmiştir.