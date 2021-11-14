Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3600 ek gösterge meselesini 2022'nin sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planladıklarını söyledi.

Türkiye'de milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret için zam tahminleri yapılırken, kamu görevlilerinin gündeminde de uzun süredir 3600 ek gösterge konusu var.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı 7'nci Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması programında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"2022'NİN SONUNDA ÇÖZÜME KAVUŞACAK"

Erdoğan, öğretmenler başta olmak üzere kamu çalışanlarının önemli bir kısmını kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planldıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge müjdesi VİDEO

"CHP'NİN FIRSATÇILIĞININ FARKINDAYIZ"

Memur-Sen'in konunun neticelenmesi konusunda gösterdiği gayretin yakın şahidi olduklarını dile getiren Erdoğan, CHP'nin fırsatçılığına dikkat çekti.

Erdoğan, "Bizim yıllar önce sözünü verdiğimiz ve hazırlıklarını başlattığımız, 3600 ek gösterge meselesini sahiplenmeye çalışan CHP gibi fırsatçılar olduğunu da görüyoruz.

Neyseki milletimizin ve kamu görevlilerimizin hafıza kayıtlarında bunların hepsi mevcut. İnşallah bundan sonra da Memur-Sen ile iş birliği ve dayanışma halinde kamu görevlilerimizin durumlarını iyileştirmeye devam edeceğiz.





"OMUZ OMUZA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Hiçbir ayrım yapmadan kimseyi ötekileştirmeden herkesin huzuru ve rafahı için çalışmayı sürdüreceğiz. Bunu da son 18 yılda olduğu gibi hep beraber omuz omuza vererek gerçekleştireceğiz." diye konuştu.