Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masaya bakanlık tepkisi: Seç beğen al mantığından rahatsızız

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Türkiye, 14 Mayıs günü kader seçimlerinden birisini gerçekleştirecek.

Muhalefet liderlerince oluşturulan Millet İttifakı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çıkarıldı.

6'lı masada aday belirleme süreci aylarca devam ederken, gelinen son eşikte krizler baş gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını onaylamayan ve 3 günlüğüne masadan ayrılan İyi Parti Lideri Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için Cumhurbaşkanı Yardımcılığı teklifinde bulundu.

Bu teklifin ardından diğer parti liderlerinin küsmemesi için masadaki tüm genel başkanların, seçimi kazanmaları durumunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması kesinleştirildi.

AK Parti Grup Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6'lı masanın Cumhurbaşkanlığı yardımcısı ve bol keseden bakanlık dağıtma kararına yönelik açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti tutamayacağı sözler vermemesi gerektiği konusunda uyararak, "Muhalefetten, yalan dozunu artırarak milletimizin siyaset kurumuna olan güvenini sarsmamasını istiyoruz." dedi.

İktidar uğruna yapılan kirli pazarlılıklara da tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkisinde şu vurgularda bulundu:

"Terör örgütlerini koltuklarının altına alan siyaset anlayışını reddediyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlere yönelik açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Seçim süreci 10 Mart'ta aldığımız seçimlerin yenilenmesi kararının ardından Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği takvime ve usullere göre ilerliyor. Önceki gün itibarıyla cumhurbaşkanı adayları belli oldu. YSK'nın açıklamasına göre şahsımızla birlikte 4 cumhurbaşkanı adayı bulunuyor. Türk demokrasisinin gücünü ve ulaştığı olgunluk seviyesini gösteren bu gelişmenin ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Biz milletimize, milletimizin basiretine ve ferasetine güveniyoruz. Aziz milletimizin bugüne kadar girdiğimiz seçimlerin tamamında olduğu gibi 14 Mayıs'ta da kendisi, ülkesi ve geleceği için en doğru kararı vereceğine inanıyoruz. İnşallah bu sürecin sonunda milletin iradesi yine galip gelecek, Türkiye 20 yıldır aralıksız sürdürdüğü kalkınma ve demokrasi yolculuğunu devam ettirecektir. Allah'ın yardımı, milletimizin takdiri ile üstadın deyimi ile bu tekerlek tümsekte kalmayacak. Türkiye Yüzyılı'nın inşasına kimse set vuramayacaktır. Bizzat kendi ifadeleriyle bir kumar masası olan, birbirlerine pusu kuran, kavgadan kaoastan ve istikrarsızlıktan başka hiç bir vaatleri olmayan 7'li koalisyon kesin bir yenilgiye uğrayap siyasi mefta olacaktır.