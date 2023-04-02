Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7'li koalisyona sert tepki: Lafla peynir gemisi yürümez Bağcılar'da iftar programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7'li koalisyona sert sözlerle yüklendi. Lafla peynir gemisi yürümez diyen Erdoğan, "Hiçbir kardeşimize hayal kırıklığı yaşatmayacağız" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim turlarını sürdürüyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bağcılar'da iftar programında önemli açıklamalarda bulundu.

Muhalefete sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefet için 7'li koalisyon tabirini kullandı.

"Lafla peynir gemisi yürütmeye çalışmıyoruz"

7'li koalisyon gibi sahte gündemlerin peşinde koşmadıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lafla peynir gemisi yürütmeye çalışmıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hiçbir kardeşimize hayal kırıklığı yaşatmayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bağcılar Büyük İftar Buluşması'ndaki konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Devletimiz ve belediyelerimiz gerçekten can siperhane bir çalışmayla deprem bölgesindeki kardeşlerimizin elinden tutuyor. Hayır severlerimiz ise hepimizi gururlandıran faaliyetlere imza atıyor.



85 milyon olarak hep birlikte yaralarımızı sarıyoruz. Deprem mağdurlarımızın da hayata umutla bağlandığını görüyoruz. İnşallah hiçbir kardeşimize hayal kırıklığı yaşatmayacağız.



Kardeşlerim biz başkaları gibi sahte ve sanal gündemlerin peşinde koşmuyoruz. Biz yedili koalisyon gibi lafla peynir gemisi yürütmeye çalışmıyoruz.

"İlk günkü aşk ve heyecanla sizlere hizmet vermeye devam edeceğiz"

Bugün Bağcılar’da belediyemizin tamamladığı 3 milyar 412 milyon liralık eser açılışını gerçekleştirdik. Tam 97 kalem eseri Bağcılara kazandırmanın mutluluğunu yaşadık. Aşk ile çalışan yorulmaz diyerek ilk günkü aşk ve heyecanla sizlere hizmet vermeye devam edeceğiz.



Bölücü örgütün de katılımıyla sayısı 7’ye çıkan koalisyonu siz de görüyorsunuz. Buna ad olarak ne koyarsanız koyun hepsi de yakışır. Bir sene boyunca toplantı yaptılar. Ama kavgasız gürültüsüz cumhurbaşkanı adaylarını belirleyemediler.

"Türkiye’yi yatırımlarla ilmek ilmek dokuyoruz"

Milletimizin sıkıntılarına çözüm yolları geliştiriyor, toplumumuzun hiçbir kesimini ihmal etmiyoruz. En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesini de 2 bin liraya çıkararak emeklilerimize müjde verdik.



Togg’un kuraları çekildi. İnşallah milli gururumuz Togg’u yollarda göreceksiniz. Terör öğütleriyle mücadelemizi başarıyla sürdürüyoruz. Her alanda Türkiye’yi yatırımlarla ilmek ilmek dokuyoruz.

"14 Mayıs bir dönüm noktasıdır"

Türkiye Yüzyılı dediğimiz o büyük şahlanışı gerçekleştirene kadar asla yılmayacak durmayacağız. Unutmayın 14 Mayıs bir dönüm noktasıdır.



Türkiye’nin birbirine pusu kuran muhterislerle kaybedecek günü yok. Benim milletim size yol vermeyecektir. Bölücü örgütün uzantılarının da katılımıyla sayısı 7'yi çıkan koalisyonun durumunu siz de görüyorsunuz.

"Benim milletim size yol vermeyecektir"