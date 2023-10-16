Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımına tebrik

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu mücadelesinde Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takımımız ile Dainis Kazakevics’in ekibi Letonya, Arnavut hakem Enea Jorgji’nin düdük çaldığı maçta Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Maçı 4-0'lık skorla kazanan milliler, Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'e katılmayı garantiledi.
A Milli Futbol Takımını tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımını tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan A Millî Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyor, turnuvada millîlerimize şimdiden başarılar diliyorum.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış