Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'na tebrik

FIVB Milletler Ligi Dörtlü Finallerinin ilk maçında ABD'ye 3-0 kaybeden "Filenin Sultanları" üçüncülük maçında Japonya ile karşılaştı.

İtalya’nın Rimini şehrindeki organizasyonda Türkiye, Japonya'yı 25-19, 25-16 ve 25-17 set sonuçlarıyla 3-0 yenerek üçüncülüğü elde etti.

ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya karşılaşmasının ardından Milli Takım Menajeri Pelin Çelik’i telefonla arayarak elde edilen başarıdan dolayı tüm takımı tebrik etti.

Karşılaşmayı yakinen takip ettiğini belirten Erdoğan, "Filenin Sultanları"nın elde ettiği başarıdan dolayı gurur duyduğunu, Tokyo’da yapılacak Olimpiyat Oyunları’nda da başarılı bir sonuç elde edeceklerine inandığını söyledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk voleyboluna her daim vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etti.