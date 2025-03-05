Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Takımı'na ilk talimat: Sahada olun

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AK Parti'de Büyük Kongre süreci tamamlandı...

Siyasetten sanata, spordan ekonomiye alanlarında başarılı pek çok kişinin yer aldığı MKYK özellikle parti tabanında büyük heyecan uyandırdı.

A TAKIMINI İLK KEZ TOPLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin 8. Olağan Büyük Kongresi’nin ardından yeni A takımını önceki gün ilk kez topladı.

AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına, kurulan yeni başkanlıklara atanan üç isimle birlikte toplam dokuz genel başkan yardımcısı yeni görevleri ile ilk defa katıldı.

YENİ DÖNEM MESAJI VERDİ

1,5 saat süren MYK toplantısında kongre sürecini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni döneme ilişkin net mesajlar verdi.

"SAHADA OLUN"

İki talimat veren Erdoğan, Ramazan ayının altını çizerek, "Yolumuza güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Ramazan ayı bu yüzden çok önemli. Sahada olun" dediği öğrenildi.

Erdoğan, "Kongre sürecimizi yenilenerek ve tazelenerek tamamladık. Yeni dönemde parti yönetiminde görev alanlar olduğu kadar almayan arkadaşlarımız da oldu ama yeni oluşturduğumuz kadrolarla yolumuza daha güçlü şekilde devam edeceğiz. Ramazan ayı bu yüzden hepimiz için çok önemli bir fırsat, bunu iyi değerlendirmeniz lazım. Daima sahada olun, vatandaşı yalnız bırakmayın" dedi.

"TERÖRE YER YOK"

MYK toplantısının en önemli gündem maddesi ise 'Terörsüz Türkiye' süreci oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda kararlı olduğunu vurgulayarak, "Terörsüz Türkiye hedefine mutlaka ulaşacağız. Türkiye’nin ve bölgenin geleceğinde teröre yer yok" ifadelerini kullandı.

"HASSAS BİR DİL KULLANIN"

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yapılan çalışmaların titiz ve özenli bir şekilde yürütülmesi gerektiğine işaret eden Erdoğan, "Hassas bir dil kullanın, ayrık dil kullananlara da müsaade etmeyin. Süreci ılımlı mesajlarla sürdürün, provokasyonlara asla fırsat vermeyin. Muhalefeti ve iktidarıyla sürecin desteklenmesi önemli. 40 yıldır devam eden sorunun çözümü için herkes katkı sağlamalı" diye konuştu.

RAMAZAN AYINA İLİŞKİN EYLEM PLANI TANITILDI

Toplantıda ayrıca, Teşkilât Başkanlığı, Gençlik ve Kadın Kolları Başkanlıkları Ramazan boyunca yapacağı etkinliklere ilişkin eylem planını anlattı.

Ayrıca, Ramazan ayı boyunca milletvekilleri ve parti yöneticilerinin deprem bölgesi ziyaretlerini kapsayan bir program planlaması yapıldı.