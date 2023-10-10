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AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'i ağırlıyor.

Erdoğan konuğunu resmi törenle karşıladı.

İki lider heyetler arası ve ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

İki lider görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde ele alınan konu başlıkları hakkında bilgi verirken Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği konusunda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Avrupa'da bütünlüğün sağlanması için Türkiye'nin tam üyeliğinin gerektiğini söyledi.

"Tam üyelik dışındaki hiçbir alternatifi kabul etmeyeceğiz"

Erdoğan şöyle konuştu:

Türkiye Avusturya ilişkilerinin köklü geçmişi hepinizin mâlumudur. Gelecek sene dostluk anlaşmasının 100., işgücü anlaşmasını ise 60. yıldönümün idrak edeceğiz. Bu anlamlı yıldönümlerinin layıkıyla anılması için gereken çalışmaları müştereken gerçekleştireceğiz.



Avrupa'nın bütünleşmesi ancak Türkiye'nin birliğe tam üyeliği ile tamamlanacaktır. Tam üyelik dışındaki hiçbir alternatifi kabul etmeyeceğimizi özellikle vurguladım.