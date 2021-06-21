Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesinin ardından ABD ile ilişkilerde yeni bir dönemin başladığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçti.

Açıklamalarında NATO zirvesine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile yeni dönemdeki ilişkilerle ilgili konuştu.

"YENİ BİR DÖNEMİ BAŞLATMAK İÇİN BİR ARAYA GELDİK"

"Sayın Biden ile, ülkelerimiz arasında yeni bir dönem başlatmak için bir araya geldik." diyen Cumhurbaşkanı, görüşmenin oldukça samimi bir havada geçtiğini ifade etti.

Erdoğan ayrıca, "Karşılıklı pozisyonlarımızı bir kez daha ortaya koydu. Kendisi ile çok daha kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunduk. ABD ile üstesinden gelineömeycek hiçbir meselenin bulunmadığını, tam aksine ikili ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi yönünde mutabık kaldık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ile yeni dönem mesajı VİDEO

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"ÇOK DAHA KAPSAMLI GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK"

ABD ile diyalog kanallarının güçlendirildiği de sözlerine ekleyen Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadeleri kullandı.

"Yaklaşık 17 yıllık bir geçmişimiz olan Sayın Biden ile, ülkelerimiz arasında yeni bir dönem başlatmak için bir araya geldik. Karşılıklı pozisyonlarımızı bir kez daha ortaya koydu. Kendisi ile çok daha kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunduk.

"YAKALADIĞIMIZ BU İKLİMİ GELİŞTİRMEK KONUSUNDA KARARLIYIZ"

ABD ile üstesinden gelinemeycek hiçbir meselenin bulunmadığını, tam aksine ikili ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi yönünde mutabık kaldık. ABD ile diyalog kanallarımızı her alanda geliştirme suretiyle, Sayın Biden ile yakaladığımız bu iklimi geliştirme konusunda kararlıyız.

"YENİ DÖNEMİN KAPILARINI ARALADIĞIMIZA İNANIYORUM"

Türkiye'nin tek talebi, egemenlik haklarını saygı duyulması ve terörle mücadele konusunda destek verilmesidir. ABD ile yakın müttefiklik ilişkisi geliştirmeye hazırız. ABD ile yeni bir dönemin kapılarını araladığımıza inanıyorum."