Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi açıklama

Erdoğan, açıklamasında göçmenlerle ilgili önemli mesajlar verdi. Bu konuda en çok kahrı Türkiye'nin çektiğini belirten Erdoğan, "Türkiye, kimsenin kapı kulu değildir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın gündeminde düzensiz göçmen konusu ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in konuyla ilgili açıklaması vardı.

"KAHRINI ÇEKEN BİZİZ"

Miçotakis, Türkiye'nin Avrupa'ya yönelik yeni bir göç sorunuyla mücadelede önemli bir ortak olduğunu söyledi.

"Göçmenler konusunda bunun en çok yükünü çeken, kahrını çeken biziz. Türkiye'de göçmen olarak 4.5 milyon insan var." diyen Erdoğan, Miçotakis'in görüşme talebini ABD'de gerçekleştireceklerini kaydetti.

"KİMSENİN KAPI KULU DEĞİLİZ" AÇIKLAMASI

Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye'nin "Avrupa'nın mülteci deposu" olmak gibi bir görevi olmadığını ifade etmişti. Benzer açıklamalarını sürdüren Erdoğan, "Türkiye, kimsenin kapı kulu değildir. Atılması gereken adımları dürüst şekilde karşıdan görmemiz gerekir." diyerek, şunları ifade etti:

MİÇOTAKİS'İN GÖRÜŞME TALEBİ

"Türkiye, gereken adımların karşıdan atılmasını bekliyor. Miçotakis'in görüşme talebini ABD'de gerçekleştireceğiz. Kendisiyle orada görüşmemiz var. Yaptıkları bu 9'lu açıklamada maalesef arzu edilmeyen bazı beyanlar var. Bunun üzerinde de Dışişleri Bakanlığımız gerekli açıklamaları yaptı. Bunda ne derece samimiler, ne derece direnecekler göreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye kimsenin kapı kulu değildir ViDEO

VOLKAN BOZKIR'A TEBRİK



Başkanlığını Büyükelçi Volkan Bozkır'ın üstlendiği geçtiğimiz yılki Genel Kurul, salgın nedeniyle fiziken yapılamamıştı. Bu nedenle 14 Eylül itibarıyla görevini tamamlayan Bozkır'ı şahsım milletim adına tebrik ediyorum.

Bu yılki Genel Kurul, salgının atlatılması, sürdürülebilirliğin yeniden inşası, insanların haklarına saygı ve BM'nin yeniden canlandırılması için dayanıklılığın umut yoluyla tesisi temasıyla gerçekleştiriliyor. Öncü rol oynadığımız sağlık, iklim ve sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin meseleler gündemde ağırlıklı bulunuyor.





ERDOĞAN'IN ABD PROGRAMI

Genel Kurula 110 civarından ülkenin devlet ve hükümet başkanı düzeyinde fiziki katılım sağlaması bekleniyor. Görüşmelerin ilk gününde 21 Eylül Salı günü BMGK'ya hitap edeceğim. BM'nin gündeminde yer alan temel meselelere ilişkin görüşlerimizi paylaşacağım. Tüm insanlığı tehdit eden meydan okumalara yönelik yaklaşımımızı Genel Kurul kürsüsünden dile getireceğim.

Ziyaretim vesilesiyle çok sayıda devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmelerim olacak. Ayrıca Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenecek 'Daha Adil Dünya Mümkün' programına katılacağım. Türkevi binamızın açılışını pazartesi günü anlanlı bir törenle gerçekleştireceğiz.





TÜRKEVİ BİNASININ AÇILIŞI

BM'nin hemen karşısında yer alan arsamız üzerinde inşa edilen Türkevi binamızın açılışını pazartesi günü yerli ve yabancı çok sayıda dostumuz ve misafirimizle anlamlı bir ziyaretle gerçekleştireceğiz.

TÜRK VE AMERİKAN İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞME



ABD bazı basın yayın organı temsilcileriyle görüşme gerçekleştireceğim. Bunun yanında Türk Amerikan iş insanlarıyla görüşeceğim. Yoğun bir temas ve toplantı trafiği içerisinde bulunacağız. Ziyaretimizin ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık hayırlı olmasını temenni ediyorum.

"Daha Adil Bir Dünya Mümkün" eserimizde yabancı dillerde hazırladık, muhataplarına takdim edeceğiz. BM'de açılış töreninde takdim edeceğiz."