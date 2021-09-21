Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de yaşayan Trabzonlu çifti kabul etti

Birleşmiş Milletler toplantısı için ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabul ettiği Trabzonlu çiftin henüz doğmamış çocuklarının ismini verdi.

Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'nun genel görüşmelerine katılmak üzere ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından The Manhattan Center'da düzenlenen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" konferansına katıldı.

Konferansın açılış müziğini Amerika'da yaşayan Trabzonlu Öğretim Üyesi Faruk Kanca icra etti.

İslamiyet'in hoşgörüsünü evrensel bir dil olan müzikle göstermek isteyen öğretim üyesi Faruk Kanca’nın, piyano ile icra ettiği Yunus Emre temalı eserler, izleyenlerin oldukça beğenisini kazandı.

4’ÜNCÜ ÇOCUKLARININ İSMİNİ ERDOĞAN VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konferanstan sonra öğretim üyesi Faruk Kanca ile Rutgers Üniversitesi doktora öğrencisi eşi Çilem Kanca'yı kabul etti.

Erdoğan, 4’üncü çocuklarını kucaklarına almayı bekleyen Kanca çiftinin yeni doğacak çocuklarına isim verdi.

Çiftin doğacak çocuğuna 'Ayşe Betül' ismini veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca bebek için çifte bir Cumhuriyet altını hediye etti.

"BİZİM İÇİN GÜZEL BİR ANI OLDU"

Buluşmada çok heyecanlandığını belirten Çilem Kanca, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizi kabul ettiği için çok mutlu olduk. Dördüncü çocuğumuzu kısa süre içerisinde kucağımıza alacağız. Cumhurbaşkanımız hamile olduğumu öğrenince çocuğumuzun adını verdi. Bizi çok onurlandırdı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Trabzonluyuz. Yaklaşık 10 yıldır Amerika'dayız. Eşim Sürmeneli, ben Of’luyum. Cumhurbaşkanımızla bir araya gelmek bizim için güzel bir anı oldu." dedi.