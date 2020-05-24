Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki müslümanlara mesaj

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki Müslümanlara videolu Ramazan Bayramı mesajı gönderdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki Müslümanlara videolu Ramazan Bayramı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın süreci göstermiştir ki; dünyadaki hiçbir bölge, ulus veya ülke için hiyerarşiler ve ayrıcalıklar geçerli değildir"

Erdoğan: "Üç dinin kutsalı olan, ilk kıblemiz Kudüs'ü Şerifin, dünya Müslümanlarının kırmızı çizgisi olduğunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Filistin topraklarının kimseye peşkeş çekilmesine göz yummayacağız."

"Batı ülkelerinde yaşayan kardeşlerimizse hemen her gün İslam düşmanlığı ve ırkçılık tezahürü yeni bir saldırıyla karşılaşıyor"

"İslam dünyasının pek çok yerinde, kan ve gözyaşı mübarek Ramazan ayında da, maalesef kesintisiz aktı"



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