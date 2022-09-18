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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'liye sigara uyarısı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'liye sigara uyarısı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Central Park'ta yürüyüş yaparken tanıştığı Amerikalı vatandaştan sigarayı bırakmasını istedi.
    • Haber Merkezi
    • 18.09.2022 - 12:23
    • Güncelleme : 18.09.2022 - 12:33
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    ABD’nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler 77. Genel Kuruluna katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurul öncesinde Central Park’ta yürüyüş yaptı.

    Yoğun ilgiyle karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

    Sigara dikkatini çekti

    Yürüyüş esnasında Amerikalı bir aileyle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatini ise sigara içen kişi çekti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'liyi, "Sigara içmesin. Bıraksın sigarayı" sözleriyle uyardığı samimi sohbeti kameralara yansıdı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan ABD liye sigara uyarısı #1

    Cumhurbaşkanı'ndan ABD'liye sigara uyarısı VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan ABD liye sigara uyarısı #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan ABD liye sigara uyarısı #3


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