Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB liderler zirvesinden Türkiye'ye yönelik bir yaptırım kararı çıkmamasına ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Konuşmasında AB'nin Türkiye kararına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleşen zirvenin birkaç ülkenin beklentilerine karşılık vermediğini belirtti.

"AKLISELİM SAHİBİ ÜLKELER OYUNU BOŞA ÇIKARDI"

Gelen taleplerin haklı olmadığını söyleyen Erdoğan, şu sözlerle devam etti:

"Hakkımızın teslim edilmesi gerekiyor. Zira şu anda Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Türkiye'ye vermeleri gereken birçok haklar var. Avrupa Birliği üyesi ülkeler içerisinde aklıselim sahibi ülkeler burada olumlu tavırlar ortaya koyarak, bu oyunu boşa çıkardılar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'nin diyalog kararına ilk yorum VİDEO