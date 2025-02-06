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İHA

6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye'nin yüreğini yakan olan 'Asrın Felaketi' gerçekleşti..

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremler sebebiyle Türkiye'de, uluslararası yardımı da içeren 4. seviye alarm verilerek, ülke genelinde 7 gün milli yas ilan edildi.

Asrın felaketinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen acılar hala dün gibi tazeyken, deprem şehitleri ve depremzedeler asrın felaketinin ikinci yılında da unutulmadı.

Bu kapsamda çeşitli anma programları düzenlendi. Adıyaman’da "Bir Oluruz" temalı anma törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son durağı ise Adıyaman'da yaşamını sürdüren depremzede bir ailenin evi oldu.

UÇAKLA ADIYAMAN HAVALİMANI'NA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremin yıl dönümünde Adıyaman’a ziyaret gerçekleştirdi.

Uçakla Adıyaman Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonu'na geçti.

Halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, program sonrası depremzede bir aileyi ziyaret etti.

BAYKAR TARAFINDAN YAPTIRILAN KONUTLARA ZİYARET

Örenli Mahallesi'nde Baykar tarafından yaptırılan konutları ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde evleri yıkıldıktan sonra yeni bir ev yapılan Abdullah Karakuş ve ailesinin misafiri oldu.

DEPREMZEDE AİLE İLE SOHBETLER ETTİ

Baykar tarafından yaptırılan konutlarda yaşayan aile ile bir süre sohbet eden Erdoğan, hayatını kaybedenler için tekrardan başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret çıkışında da vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'dan ayrıldı.