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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan değerlendirmesi

    NATO ve ABD ile müzakereler yürüttüklerini belirten Erdoğan, Kabil'deki havalimanının güvenliğinin sağlanması konusunda son durumu paylaştı.
    • AA & Ensonhaber
    • 09.07.2021 - 14:06
    • Güncelleme : 09.07.2021 - 14:39
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan değerlendirmesi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır’da Kurşunlu Camii’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

    Erdoğan'ın gündeminde Afganistan konusunda ABD ile yürütülen görüşmeler vardı.

    ABD'nin yanı sıra NATO ile de görüştüklerini belirten Erdoğan, "En ideal şekliyle Afganistan'daki bu adımı inşallah atmış olacağız." diyerek, şu ifadeleri kullandı:

    AFGANİSTAN AÇIKLAMASI

    "Dün Savunma Bakanımız, Amerikan Savunma Bakanı'yla görüşmesini yaptı. Ve bu konuyla ilgili olarak biz şu anda Amerika'yla, bunun yanında NATO'yla bu görüşmeleri yapmak suretiyle Türkiye'nin Hamid Karzai'deki (Uluslararası Havalimanı) görev alanı ne olacak, burada neleri kabulleniyoruz, neleri kabullenmiyoruz. Bunların kararlarını aldık.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan açıklaması ViDEO



    NATO müzakerelerinde de Sayın Biden ile şahsım gerek birebir görüşmemizde bunları konuştuk. Gerekse heyetler arası görüşmede bunları görüştük, konuştuk. En ideal şekliyle Afganistan'daki bu adımı inşallah atmış olacağız."

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