Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Ajda Pekkan’a ‘geçmiş olsun’ telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalanan sanatçı Ajda Pekkan’ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Koronavirüs vakaları yeniden yükselmeye başladı.

Virüs, şimdi de ünlü şarkıcı Ajda Pekkan'a bulaştı.

Karantinaya alınan Pekkan, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

76 yaşındaki Pekkan "Tüm dosyalarım ve sevenlerime, üç gün önce soğuk algınlığı belirtileriyle başlayan süreci hafif semptomlarla dinlenerek geçirmekteyim. Basından haberi okuyarak mesaj yazan, arayan güzel dileklerini şifa ve dualarını gönderen sevenlerim ve dostlarıma… Aşılar ve değerli doktorlarımız sayesinde iyileşme sürecinde olduğumu ve bugün dünden daha iyi olduğumu belirtmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş olsun telefonu açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse yakalanan sanatçı Ajda Pekkan’ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Görüşmede, Ajda Pekkan’ın sağlık durumu hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine şifa temennisinde bulundu.