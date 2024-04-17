31 Mart seçimleri sonrası ilk grup toplantısı: İşte Erdoğan’ın tüm açıklamaları Seçim sonuçlarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlerin genel seçim havası sokulmasını eleştirerek "81 ikilimizde tek bir iktidar vardır. Milletin ülkeyi yönetme vazifesi verdiği cumhurbaşkanı ve kabinesidir" dedi.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim sonrası partisinin ilk grup toplantısına katıldı.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, seçim sonuçlarına değinerek sözlerine başladı.

"Sanki ülkeyi yöneteceklerini zanneden zavallılar..."

Muhalefetin sergilediği duruşu eleştiren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Bunun bir yerel seçim olduğunu unutup şımaranlar, pervasızlaşanlar, hatta farklı heveslere kapılanları görüyorum. Adeta bir genel seçim havasına girmek suretiyle sanki ülkeyi yöneteceklerini zanneden zavallılar… Birileri kendilerince yerel iktidar, merkezi iktidar diyerek Türkiye'de ikili bir yapı ihdas etmeye çalışıyor. Bu tarz söylemler, demlendikleri ittifak ortaklarına diyet borcu ödeme hamleleri değilse, tam bir hayalden ibarettir. 81 ikilimizde tek bir iktidar vardır. O da 14-28 Mayıs seçimlerinde milletin ülkeyi yönetme vazifesi verdiği cumhurbaşkanı ve kabinesidir."

Filistin meselesi

İsrail-Filistin savaşındaki asılsız iddialara da tepki gösteren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Terör devleti İsrail Gazze'de insanlık dışı bir soykırımı icra ediyor. İsrail, Batı'dan aldığı destekle insanlık tarihine şimdiden utançla yazılmış katliam yürütüyor. Şahsıma ve partimize yönelik bazı izansız ithamlarda bulunuldu. Bu iftiraların bazı çevrelerde karşılık bulduğunu gördük. Hiç kimse ne şahsımın ne de bu kutlu kadronun Filisin meselesindeki tavrını sorgulayacak kapasitede ve kalibrede değildir. Bizim hayatımız Filistin mücadelesi ile geçmiştir. Biz birileri gibi Filistin'in yerini Gazze'de yaşanan zulmü 7 Ekim'de öğrenmedik.

Milli mücadele sırasında Türkiye'de Kuva-yi Milliye neyse Hamas da işte aynen odur. Bunu söylemenin de bir bedeli olduğunu elbette farkındayız. Ne suikast girişimi, ne darbe girişimlerinize ne de ekonomik saldırılarınıza boyun eğmeyeceğiz. Tayyip Erdoğan olarak tek başıma kalsam dahi Allah ömür verdikçe Filistin mücadelesini savunmaya, mazlum Filistin halkının sesi olmaya devam edeceğim.

Hafta sonu yine Filistin davasının lideri misafirim olacak. Beraber birçok şeyi konuşacağız dertleşeceğiz. 15 Temmuz ihaneti siyonizmin uşağı vatan haini FETÖ tarafından bizim Filistin hassasiyetimizi kırmak için yapıldı."

"Demokrasimiz sandık sınavından başarıyla çıktı"

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar...

"Bayramdan önce 31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler seçimlerini gerçekleştirdik. Aldığımız güvenlik tedbirleri sayesinde birkaç hadise dışında herhangi bir asayiş sorunu yaşanmadı. Doğudan batıya, güneyden kuzeye yurdumuzun dört bir köşesinde vatandaşımız sandığa giderek iradelerini ortaya koydu.

Milletimiz sergilediği demokratik olgunluk takdire şayandır. Ülkemiz aleyhine yürütülen onca kara kampanyaya rağmen demokrasimiz sandık sınavından başarıyla çıktı. Hep birlikte Türkiye olduğumuzu tüm dünyaya yeniden gösterdik."

"Cumhur İttifakı seçimlerden alnının akıyla çıkmıştır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklara karşı meydanlarda kurduğumuz Cumhur İttifakı da son seçimlerden alnının akıyla çıkmıştır. Cumhur İttifakı olarak birlikte hareket ettiğimiz MHP'nin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye ve ülkücü kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Bir sandık sınavını daha başarıyla veren ittifakımız, Türkiye'nin bekasının teminatı olmayı sürdürecektir.

"Bize oy versin vermesin iradesini ortaya koyan tüm vatandaşlarımıza minnettarız"

Sandığın gücüne güç katan her seçim Türkiye için tarihi bir kazanım demektir. Sandıktan çıkan takdir hangi yönde olursa olun saygındır, makbuldür, başımızın üstünde yeri vardır. Siyasetçinin milletin iradesini küçümseme yok sayma hakkı yoktur olamaz. Bize oy versin vermesin iradesini ortaya koyan tüm vatandaşlarımıza minnettarız.

YSK'nın kesin sonuçları açıklamasının ardından 31 Mart seçim maratonu tamamlanacaktır. YSK şimdiye kadar 3 ilçe 4 belde olmak üzere 7 yerde seçimlerin yenilenmesine karar vermiştir. Bu seçimlerin ilk göze çarpan özellik katılım seviyesinin düşüklüğüdür; yüzde 78 katılım oranıyla 31 Mart seçimleri son 20 yıldaki en düşük katılımlı yerel seçim olarak kayıtlara geçmiştir. Katılım oranının düşüklüğü partimizin oylarını olumsuz etkilemiştir. 16 milyon seçmenin iradesi sandığa yansımamıştır. 31 Mart seçimleri yüzde 40,5 oy oranıyla Cumhur İttifakı'nın üstünlüğüyle sonuçlandı.

CHP'ye Hatay tepkisi

Hatay, 6 Şubat depremlerinden beri en çok örselenen şehrimiz oldu. Hatay ile aramızı bozmak için çok uğraştılar. 31 Mart seçimleriyle Hatay kendi üzerinden oynanan bu kirli senaryolara karşı tavrını çok net bir şekilde ortaya koymuştur. YSK'nın baskı altına alınması dahil her yol denenmiş, ölülere oy kullandırıldığı gibi akla ziyan pek çok yalan söylenmiştir. CHP'nin milli irade hazımsızlığı ayyuka çıksa da YSK bu hezeyanlara karşı son noktayı koymuştur. Bölücü terör örgütünün şehirlerimize tekrar musallat olmasına kesinlikle fırsat vermeyeceğiz.

"Enerji toplamış bir şekilde yolumuza devam edeceğiz"

Milletimiz bizden kapsamlı cesur bir özeleştiri yapmamızı istemiştir. Bu mesajların gereğini mutlaka yerine getireceğiz. Enerji toplamış bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Sandığa gitmeyenlerin gidip farklı tercihte bulunan vatandaşlarımızın mesajlarını en doğru biçimde okuyacağız. Partimizin tökezlemesini bekleyen rakiplerimizi asla sevindirmeyeceğiz."