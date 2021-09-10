Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Kadın Kolları'na videolu mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam’da düzenlenen AK Parti Kadın Kolları İstişare ve Eğitim Kampı’na video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam’da düzenlenen AK Parti Kadın Kolları İstişare ve Eğitim Kampı’na video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı, yeni görev alan kadınları tebrik ederken muhalefet partilerindeki kadına yönelik olumsuz eylemlere dikkat çekti.

"BUNLARIN TEK DERDİ ÇIKARLARI"

Erdoğan, "Ne kadar bizi takdir ederlerse etsinler diğer partilerin kadına bakışının hala çarpık, riyakar, kibirli olduğunu yaşanan pekçok örnekten sizler de görüyorsunuz.

Taciz, tecavüz, aşağılamanın, istismarın kol gezdiği parti teşkilatı, belediye, meclis grubunu düzeltmek için en ufak adım atmayan partilerin derdi kadın da değildir, insan da değildir.

Bunların tek derdi çıkarlarını, bireysel siyasi ajandalarını korumaktır. Kadını bizim gördüğümüz gibi eşref-i mahlukat, anne, eş, evlat, hayatın her alanında birlikte yürünecek yoldaş olarak görselerdi bu çirkinliklere engel olurlardı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

"Son kongrelerimizde yeni görev üstlenen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. AK Parti kurulduğu günden beri her işini istişare ile yapan, davasına ve ülkesine hizmet yolunda hakkın rızası dışında gaye gütmeden mücadele yürüten bir partidir. Bu kutlu mücadelenin sancaktarlığını hep kadınlarımız yapmıştır.



Elde ettiğimiz her başarıda en büyük pay kadınlarımıza aittir. Eğitimden iş hayatına her alan gibi siyasette de kadınlarımızın hak ettiği konuma ulaşmasını AK Parti sağlamıştır. Kadın kollarımızı parti teşkilatımızın üç ana omurgasından biri haline getirdik.

Kadınların siyasette bu derce güçlü konuma gelmesine sergilenen direnci AK Parti Genel Başkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı olarak sizle birlikte verdiğimiz mücadele verdik.



Sahada tek olmadığımızın bilinci içinde daha çok çalışmamız, daha çok eve girmemiz, daha çok gönüle dokunmamız gereken bir dönem bizi bekliyoruz.

2023 Haziran'ındaki seçimlere kadar gece gündüz sahada olmamız, hanımlardan başlayarak tüm vatandaşlarımızın desteğini almamız gerekiyor. Tek bir anımızı boş geçirmememiz gereken döneme girdik.

Türkiye'yi 19 yılda cumhuriyet tarihinde tamamında yapılanların 5-10 katı hizmete kavuşturan bir parti olarak kadınlara hayatın her alanında sağladığımız kazanımları milletimize iyi anlatmalıyız.

Sizlerin katkısına, gayretine desteğine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Milletimizin birbirine düşmesini, demokratik ve ekonomik atılımlarımızın heba olmasını isteyenlerin heveslerini kursaklarında bırakacağız. Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederek kendi hikayemizi tarihe altın harflerle kazıyacağımız bir dönem var. Takvimleri geriye sararak ülkemizi tek parti dönemin karanlığına, istikrarsızlığa sürüklemeye çalışanlara geçit vermeyeceğiz.

AK Parti'nin milletimize yapacak daha çok hizmeti vardır. Bizimle eser ve hizmet siyasetinde yarışamayanların yarışı başka zeminlere çekme tuzağına düşmeden 2023 seçimlerini de zaferle sonuçlandıracağımıza inanıyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, uhuvvetimizi daim eylesin."