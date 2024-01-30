Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Seçim Beyannamesi öncesi açıklamalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısı öncesi vatandaşlara hitap etti. Ardından kongre merkezinin açılışı dualarla yapıldı.

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ensonhaber.com

AK Parti Kongre Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısı'yla açılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada 31 Mart vaatlerini açıklayacak.

Bu kapsamda kongre merkezine gelen Erdoğan, beyanname öncesi bina önünde toplanan coşkulu kalabalığa hitap etti.

"Belediyecilik vizyonunu tüm detaylarıyla ortaya koyacağız"

Yaptığı konuşmada ise şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 2 sevinci ve heyecanı birlikte yaşıyoruz. Birazdan 31 Mart seçim beyannamemizi milletimizle paylaşacağız. Burada Türkiye Yüzyılı'nın belediyecilik vizyonunu tüm detaylarıyla ortaya koyacağız. AK Parti Merkez binasının açılışını gerçekleştirmek istedik. AK Parti Genel Merkez Hizmet Binası Söyütözü bölgesinin önemli yapılarından biri olmuştur.

İnşa edildiği çevrenin gözde eserlerinden biri olacağına inanıyorum. Aslında genişletilmiş programlarımızda yer sıkıntısı yaşıyorduk. Kongre merkezimizin partimize yakışır bir binaya kavuşmuş olduk."

"Engelli kardeşlerimiz burada hiçbir zorluk yaşamayacak"

Erdoğan'ın konuşmasının devamı şöyle:

Buranın partimizin mimari anlayışını yansıtan bir eser olmasını istedik. Geçmişle günümüz arasında güçlü bir bağ kurmaktadır. Kongre binamızın bulunduğu çevreyle uyumlu olmasına, etrafındaki diğer yapılarla ahenk içinde olmasına hassaslık gösterdik. Giriş çıkışlardan salonlara kadar her alanda engelsiz olarak tasarlanmış olmasıdır. Engelli kardeşlerimiz burada hiçbir zorluk yaşamayacak.

"Davamızı daha fazla vatandaşımıza anlatacağız"

Merkezimizde toplam 1160 kişilik büyük bir kongre salonu bulunuyor. Buna ilave olarak 500 kişilik toplantı salonu, eğitim odaları kütüphane yer alıyor. Kongre binamız, aynı zamanda partimizin ortak akla ve istişareye verdiği önemin yeni bir nişanesi olacaktır. Teşkilat mensuplarımızın yanı sıra toplumumuzun farklı kesimleriyle çok daha geniş katılımlı toplantılarımızı burada gerçekleştireceğiz. Her zaman söylüyorum bugün bir kez daha ifade etmek istiyorum. Modern geniş kullanışlı binalara asıl önemli olan buralara layıkıyla hakkını vermektir. Burada yapacağımız toplantılarla, eğitimlerle, faaliyetlerle kongre merkezimizin hakkını vermeye çalışacağız.



Davamızı daha fazla vatandaşımıza anlatacağız. Parti arasındaki muhabbeti, birlik ve beraberlik ruhunu daha fazla güçlendireceğiz. Türkiye'nin zengin ve beşeri entelektüel hazinesinden daha fazla yararlanmaya çalışacağız. Rabbim bizlere buraların kıymetini bilerek en güzel şekilde milletimize nasip etmeyi yeğlesin. Bu davaya gönül vermiş tüm kardeşlerimize çalışmaları için şükranlarımızı sunuyorum. 31 Mart seçimlerinde inşallah tekrar sandıklardan gümbür gümbür çıkarak yola devamımızı rabbim nasip etsin.

Kongre merkezi açıldı

Ardından eşi Emine Erdoğan ile birlikte kongre binasının açılışı yapıldı.

Dualarla açılan binanın kurdele kesimi toplu şekilde gerçekleştirildi.