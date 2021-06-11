Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, AK Parti teşkilatlarına ‘2023’ talimatı

2023 seçimlerine 2 yıl kadar bir süre olsa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatlarına talimatı verdi. Erdoğan, “Sahada olacağız. Masada oturmak yok” dedi

2023 seçimleri Türkiye açısından tarihi bir dönüm noktası olacak.

Neredeyse her konuşmasında 2 yıl sonrasına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için de bu seçimler büyük önem taşıyor.

Öyle ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun ilk sinyalini AK Parti kongresinden sonra yapılan ilk MKYK toplantısında vermişti.

“ARAZİYE ÇIKACAKSINIZ”

“Artık yeni bir dönem başladı. Arkadaşlar sahada olacağız. 2023 seçimlerine kadar hepimiz sahaya çıkacağız. Sahada olacağız. Artık masada oturmak yok” diyen Erdoğan, kısa süre önce yapılan MKYK toplantısında da 2023 seçimleri için hemen sahaya çıkılması talimatını verdi.

Erdoğan, üstüne basa basa, “Araziye çıkacaksınız, araziye çıkacaksınız, araziye çıkacaksınız” dedi.

AK PARTİ SEÇİM ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

AK Parti, 2023 seçimleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla “araziye” çıkmaya başladı.

MKYK üyeleri, eski milletvekilleri, il ve ilçe teşkilatları çalışmalarına başlarken, mevcut milletvekilleri de Meclis’in kapanmasını bekliyor.

Onlar yokken de saha operasyonlarını AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ile Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan yönetiyor.

ERDOĞAN’IN TAKVİMİ HAZIR

Bugüne kadar her seçimde karşısında bulunan rakibine iki katı oy farkı atan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise oluşturduğu takvime göre ilerleyecek.

İl ziyaretlerine başlayacak olan Erdoğan, önce pandemi kısıtlamalarının kalkmasını ardından da ekonomideki iyileşmeyi bekliyor.