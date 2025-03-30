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Haber Merkezi

Ramazan Bayramı tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanıyor..

Bu kapsamda bir paylaşım da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatlarına video mesaj göndererek bayramlarını kutladı.

İBB'YE YÖNELİK SORUŞTURMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video mesajında 'terörsüz Türkiye' vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, İBB'ye yönelik soruşturmalar bahane edilerek yapılan gösterilere de değindi.

"FİLİSTİNLİ MAZLUMLARIN YANINDAYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Gerek insani yardım faaliyetlerimiz, gerek diplomatik girişimlerimiz, gerekse kampanyalarımızla Filistinli mazlumların yanındayız.



Suriye halkı muhteşem bir zafere imza attı. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması önceliğimizdir.

"SOKAK TERÖRÜ SOYGUNU PERDELEME ÇABASINDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR"

Terörsüz Türkiye hedefinde kararlıyız. Herkesin huzur içinde yaşadığı müreffeh bir ülkeyi inşa edeceğiz. Türkiye 40 yıldır ayağına vurulan prangadan kurtulacak.



Belediyeleri ahtapot gibi saran suç örgütü deşifre olacaktır. Ramazanın son 10 gününde yaşanan olaylar ve sokak terörü ise soygunu perdeleme çabasından başka hiçbir şey değildir..

"ANA MUHALEFETİN PARTİ İÇİ KAVGALARINA HİÇBİR ŞARTTA TARAF OLMAYACAĞIZ"