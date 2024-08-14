AK Parti 23 yaşında: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti 23. Kuruluş Yıl dönümü Programı'nda konuşuyor.

"23'ÜNCÜ YILIMIZ, 23'ÜNCÜ YAŞ GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN"

Bugün mutluyuz, gururluyuz. AK Parti ailesi olarak bugün heyecanlıyız. 23’üncü yaşımıza ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” diyerek revan olduğumuz millete hizmet yolunda bugün 23’üncü yılımızı devirdik. 23’üncü yılımız, 23’üncü yaş günümüz kutlu olsun. 14 Ağustos 2001’den bu yana, tam 23 yıldır AK Parti’nin ülkeye ve millete hizmet sancağını iftiharla taşımış: Kurucularımıza, Genel Başkanlarımıza, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyelerimize, Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, il, ilçe, belde başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerine, il, ilçe kadın ve gençlik kolları başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerine, belediye başkanlarımıza, belediye meclis üyelerimize, il genel meclis üyelerimize, mahalle ve köy temsilcilerimize, sandık müşahitlerimize, üyelerimize ve AK Parti’nin bu günlere gelmesinde emeği, alın teri, desteği olan nice isimsiz kahramana tek tek teşekkür ediyorum.

"AK PARTİ MİLLETİN UMUDU OLARAK, MİLLET TARAFINDAN KURULDU"

Gençler binlerce yıllık bu sevdaya gönül veren tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.



Hiç şüphesiz en büyük teşekkürü, aziz milletimiz hak ediyor. Pınarhisar'dan çıktığımızdan bu yana bizi destekleyen, karşılaştığımız her sıkıntıda yanımızda duran necip milletimize şahsım, partim adına teşekkürlerimi arz ediyorum. Böyle bir milletin mensubu olmaktan bahtiyarlık duyuyoruz. AK Parti'nin 23. yaşının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını niyaz ediyorum.



AK Parti 23 yıl önce milletin umudu olarak bizzat milletimiz tarafından kuruldu. Bir gönül hareketinin tabelasını astık. Büyük ve güçlü Türkiye mücadelesinde milletimize emanetinin emin ellerde olcağının sözünü verdik. Aziz milletimize asla bedel ödetmeyeceğiz dedik.