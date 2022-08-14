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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü mesajı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 14.08.2022 - 20:18
    • Güncelleme : 14.08.2022 - 20:44
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü mesajı

    Bugün AK Parti’nin kuruluşunun 21’inci yıl dönümü…

    Partinin kuruluşuna özel program ise yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

    AK Parti'ye gönül vermiş isimlerden paylaşımlar peş peşe gelirken, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıldönümünü kutladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

    "Aynı heyecanı yüreğimizde taşıyoruz"

    "14 Ağustos 2001’de hangi heyecanla yola çıktıysak bugün de aynı heyecanı yüreğimizde taşıyoruz. Gönülleri fethetmek, kalpleri kazanmak için aynı kararlılıkla yolumuzda yürüyoruz. Türkiye’ye hizmet davamızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız. Nice yıllara…" ifadelerine yer verildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan AK Parti nin kuruluş yıl dönümü mesajı #1


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