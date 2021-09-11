Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim'de yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MUSİAD 26. Olağan Genel Kurulu'na katıldıktan sonra Taksim'e geçti.

Yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'ne gelen Erdoğan, burada incelemelerde bulundu.

AKM'DE DEVAM EDEN ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a incelemeleri sırasında, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKM'ye ziyaret VİDEO



RAMİ KIŞLASINA GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık yarım saat süren incelemelerinin ardından Taksim'den ayrıldı.

Erdoğan, AKM'deki incelemelerinin ardından Eyüpsultan'da bulunan Rami Kışlası'na geçti.