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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e 'Netanyahu benzetmesi' tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e 'Netanyahu benzetmesi' tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İyi Parti Lideri Meral Akşener'in kendisini İsrail Başbakanı Netanyahu'ya benzetmesiyle ilgili, "Netanyahu ile aynı kefeye koyacak kadar ahlaksızlaştı." ifadesini kullandı.
- AA
- 19.05.2021 - 20:36
- Güncelleme : 19.05.2021 - 20:49
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlenen “Kütüphane Söyleşileri” programında, Türkiye’nin farklı illerinden gençlerle bir araya geldi.
Ayrıntılar gelecek...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e 'Netanyahu benzetmesi' tepkisi VİDEO