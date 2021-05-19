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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e 'Netanyahu benzetmesi' tepkisi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İyi Parti Lideri Meral Akşener'in kendisini İsrail Başbakanı Netanyahu'ya benzetmesiyle ilgili, "Netanyahu ile aynı kefeye koyacak kadar ahlaksızlaştı." ifadesini kullandı.
    • AA
    • 19.05.2021 - 20:36
    • Güncelleme : 19.05.2021 - 20:49
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