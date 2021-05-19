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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e 'Netanyahu benzetmesi' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e 'Netanyahu benzetmesi' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İyi Parti Lideri Meral Akşener'in kendisini İsrail Başbakanı Netanyahu'ya benzetmesiyle ilgili, "Netanyahu ile aynı kefeye koyacak kadar ahlaksızlaştı." ifadesini kullandı.