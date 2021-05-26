Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Netanyahu benzetmesi yaptıktan sonra Rize ziyaretinde protesto edilen Akşener hakkında Erdoğan, "Gelin hanıma güzel bir ders verildi" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta beraberindeki partililerle esnaf ziyaretinde bulunmak için Rize'ye gitti.

Rizeliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya benzeten Akşener'i protesto etti.

Protestolar sırasında Rizeliler, Akşener'e "terörist Akşener" şeklinde seslenirken aynı bölge Recep Tayyip Erdoğan'a destek sloganlarıyla inledi.

"GELİN HANIMA DERS VERDİLER"

Bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akşener'in şahsına söylediği ifadelere ve Rize ziyaretinde karşılaştığı duruma da değinen Erdoğan, Rizelilerin gereken dersi verdiğini ifade ederek şunları söyledi;

"Nerede nasıl bir adım atılacağını bilmek lazım. Sen Rize'nin uşağına hakaret edip, Netanyahu gibi bebek katilleri ile aynı kefeye koyarsan yapılacak olan işte budur.

Çok ileri gitmeden gelin hanıma bir ders verdiler. Yine dua et ki gelin hanıma çok ileri gitmeden bir ders verdiler. Bu da Rizelinin edebini adabını gösterir. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin, orada da gerekeni yaptılar. Sonra Trabzon'a gittin, ortalarda görünmeden uçağa bindin döndün.

"BUNLAR DAHA İYİ GÜNLER"

Bu daha bir. Daha neler olacak neler. Daha dur bakalım bunlar iyi günler. Ahde vefa denilen bir şey var. Bu millet unutmaz. Saygıya dayalı bir siyasetin yanında olduk, bunun oturmasını istedik. Buna da devam ediyoruz."





Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e: Rize'de güzel bir ders verildi VİDEO





