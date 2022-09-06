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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Aliya İzzetbegoviç'in mezarına ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Aliya İzzetbegoviç'in mezarına ziyaret
- Haber Merkezi
- 06.09.2022 - 19:33
- Güncelleme : 06.09.2022 - 19:37
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balkan turu dedam ediyor.
Erdoğan ilk durağı Bosna Hersek'te temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç tarafından resmi törenle karşılandı.
Erdoğan daha sonra Caferoviç ile görüştü.
Görüşmeye, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Zeljko Komsic ve Milorad Dodik de katıldı.
Efsane lider Aliya İzzetbegoviç'in kabirne ziyaret
Burada ortak açıklama yapıldıktan sonra Cumhurbaşkanı, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Boşnak üyesi Bakir İzetbegoviç'le bir araya geldi.
İkili, görüşmelerinin ardınan Bosna Hersek'in efsanevi lideri ve Balkan Müslümanlarının simge isimlerinden Aliya İzzetbegoviç'in mezarına geçti.
Erdoğan burada, efsane Boşnak lider İzzetbegoviç'in mezarı başında dualara eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç'in mezarını ziyaret etti VİDEO