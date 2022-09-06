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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Aliya İzzetbegoviç'in mezarına ziyaret

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'in simge lideri merhum Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret edip dua etti.
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2022 - 19:33
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 19:37
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Aliya İzzetbegoviç'in mezarına ziyaret

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balkan turu dedam ediyor.

    Erdoğan ilk durağı Bosna Hersek'te temaslarını sürdürüyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç tarafından resmi törenle karşılandı.

    Erdoğan daha sonra Caferoviç ile görüştü.

    Görüşmeye, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Zeljko Komsic ve Milorad Dodik de katıldı.

    Efsane lider Aliya İzzetbegoviç'in kabirne ziyaret

    Burada ortak açıklama yapıldıktan sonra Cumhurbaşkanı, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Boşnak üyesi Bakir İzetbegoviç'le bir araya geldi.

    İkili, görüşmelerinin ardınan Bosna Hersek'in efsanevi lideri ve Balkan Müslümanlarının simge isimlerinden Aliya İzzetbegoviç'in mezarına geçti.

    Erdoğan burada, efsane Boşnak lider İzzetbegoviç'in mezarı başında dualara eşlik etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç'in mezarını ziyaret etti VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan, Aliya İzzetbegoviç in mezarına ziyaret #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan, Aliya İzzetbegoviç in mezarına ziyaret #2


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