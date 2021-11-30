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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e taziye telefonu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i telefonla arayarak, helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler için taziyelerini bildirdi.
    • AA
    • 30.11.2021 - 18:31
    • Güncelleme : 30.11.2021 - 18:41
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e taziye telefonu

    Azerbaycan'da Devlet Sınır Hizmetlerine ait askeri helikopterin kaza sonucu düşmesi sonucu,  çoğu rütbeli 14 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

    ALİYEV'E TAZİYELERİNİ İLETTİ

    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

    Erdoğan görüşmede, şehit olan Azerbaycan askerlerine Allah’tan rahmet, ailelerine ve Azerbaycan halkına başsağlığı diledi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Aliyev e taziye telefonu #1

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