Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e 'Türk Dünyası Ali Nişanı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ Zaferi dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e, Türk Konseyi adına "Türk Dünyası Ali Nişanı" takdim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda, "Dijital Çağda Yeşil Teknolojiler ve Akıllı Şehirler" temasıyla düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nde konuştu.

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Karabağ Zaferi dolayısıyla Türk Konseyi adına "Türk Dünyası Ali Nişanı"nı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e takdim etti.

İlham Aliyev'e Türk Dünyası Ali Nişanı'nı takdim etmekten duyduğu bahtiyarlığı dile getiren Erdoğan, azatlık yolunda şehadete erişen kahramanları rahmetle ve minnetle yad etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de Erdoğan'ın girişimiyle böyle bir nişana layık görülmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"KARABAĞ ZAFERİ, TÜRK DÜNYASINI PEKİŞTİRDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'e hitaben şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim, muzaffer ali başkumandan İlham Aliyev. Dirayetli liderliğinizde Karabağ'da yaklaşık 30 yıllık süren işgale 44 gün gibi kısa bir sürede son verilmiştir. Bu sadece Azerbaycanlı kardeşlerimiz için değil, Türk dünyası için büyük anlam taşımaktadır. Vatan muharebesi sonucunda yıllardır uygulanmayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları hayata geçirilmiştir. Azerbaycan bu şekilde uluslararası kamuoyunun hafızasına adalet mesajını nakşetmiştir. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü yeniden sağlaması Türk dünyasının birliğini ve beraberliğini pekiştirmiştir. Karabağ'ın azatlığının sembolü olan har-ı bülbül Türk dünyası için zaferin müjdecisi olmuştur. Karabağ Zaferi, sadece işgal altındaki toprakları azat etmemiş, aynı zamanda bölgemizde özlemini duyduğumuz kalıcı barış, istikrar ve iş birliğine giden yolun da önünü açmıştır."





ALİYEV: ERDOĞAN'IN DESTEĞİ BİZE GÜÇ VERDİ

Türkiye'nin, Karabağ Zaferi'ndeki katkılarına değinen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise şu açıklamalarda bulundu:

"Kardeşim (Cumhurbaşkanı Erdoğan) Azerbaycan'ın dünyada yalnız olmadığını ve Türkiye'nin her zaman yanında olacağını gösterdi. Erdoğan'ın desteği bize her zaman güç verdi. Ermeniler bu savaşa girmiş olsa da büyük bir zaferle görevimizi yerine getirdik. Hem sevgili kardeşim Erdoğan'a ve siz devlet başkanlarına şükranlarımı sunuyorum. Türkiye küresel anlamda büyük bir güç ortaya koydu. Hem ekonomik hem siyasi hem de askeri olarak bu güce sahip. Türk dünyasının kalbinin burada attığını biliyoruz. Bu bize güç ve güven veriyor. Azerbaycan'da herkes Tayyip Beyi herkes büyük bir sevgi ve saygıyla anıyor. Bugün Türk dünyası ülkeleri arasında ortak bir vizyonumuz var. Bu ortak vizyonun sağlam bir temele oturması gerekiyor. 2 senelik dönem başkanlığımız süresince Azerbaycan olarak Türk dünyası için elimizden gelen çabayı sarf ettik. Önümüzde umut verici bir gelecek var. Bu kuruluşun temelinde, ortak din ve dilden gelen doğal müttefikler söz konusu. Pandemi sırasında birlik içinde hareket ettik. Birbirimize yardık ederek diğer ülkelerle de dayanışma içindeydik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e 'Türk Dünyası Ali Nişanı' VİDEO