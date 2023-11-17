Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Alman gazeteciye ayar: İnsani ve vicdani sorular sorun Alman gazetecinin Hamas sorusuna sert yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail kiliseleri vuruyor bundan rahatsızlık duymuyor musunuz" yanıtını verdi. Ayrıca Erdoğan, Türkiye'nin NATO'nun en kritik ülkelerinden birisi olduğunu da belirtti.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz kritik görüşme öncesi açıklamalarda bulundu.

İki lider açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Alman gazeteci Hamas'ı sordu

Alman gazeteci Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Hamas’ın İsrail’e olan terör saldırısından sonra açıklamalarınız NATO ülkeleri arasında bir rahatsızlık oluşturdu. İsrail’in varoluş hakkını kabul ediyor musunuz. İsrail’e faşist devlet dediniz bunu hangi gerekçelere dayandırıyorsunuz” sorusunu sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ayar

Soru karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman gazeteciye resmen ayar verdi.

Türkiye'nin NATO için kritik bir ülke olduğunu belirten Erdoğan, "İsrail'in kiliseleri vurmasından rahatsız olmuyor musunuz?" dedi.

"İnsani ve vicdani sorular sorun"

Türkiye'nin yaptırımlarla tehdit edilemeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazeteciye "İnsani ve vicdani sorular sorun" yanıtını verdi.

"Türkiye, NATO'da sıradan bir ülke değil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şunları kaydetti:

Öncelikle NATO'nun önde gelen ülkelerinden bir tanesi ilk beşin içerisinde yer alan bir ülkeyiz Türkiye olarak. Türkiye, NATO'da sıradan bir ülke değil. Şu anda NATO'nun içerisinde düşüncesi, kanaati kimin ne olursa olsun.

"İsrail'in kiliseleri vurmasından rahatsız olmuyor musunuz?"

Rusya-Ukrayna arasında herkes kimin yanında yer alıyor, Ukrayna'nın. Türkiye olarak biz Ukrayna ile de görüşüyoruz Rusya'yla da. Ama 33 bin ton tahıl koridorundan bütün o tahılı Avrupa'ya, Afrika'ya götüren biz olduk. Şu anda diyorsunuz ki yüzlerce, bakın ben size yüzlerce demiyorum binlerce Filistinliyi şu anda İsrail öldürdü mü? Öldürdü. Hastaneleri yok etti mi? Etti. İbadethaneleri, camii, kilise vuruyor mu? Vuruyor. Ben bir Müslüman olarak bundan rahatsız oluyorum. Peki sen bir Hıristiyan olarak bundan rahatsız oluyor musun, buna tavır koyuyor musunuz? Buna da tavır koyun.

"Dünyada savaş uçakları üreten bir tek Almanya mı?"