Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alparslan Türkeş'in mezarına ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 26. yılında MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Erdoğan, Türkeş'in mezarına karanfiller bıraktı.

İHA

MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş, vefatının 26. yıl dönümünde anılıyor.

Türkeş'in kabri, sabah saatlerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve partililer tarafından ziyaret edilmişti.

Türkeş'i Beştepe'deki kabri başında andı

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alparslan Türkeş’in Beştepe'de bulunan mezarını ziyaret etti.

Erdoğan'a burada Türkeş'in oğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş eşlik etti.

Karanfiller bıraktı, dua etti...

Ayrıca ziyarette AK Parti ve MHP'li isimler de yer aldı.

Tuğrul Türkeş ile mezara karanfiller bırakan ve su döken Erdoğan, dua etti.

Daha sonra Erdoğan, kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.