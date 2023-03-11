Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masaya: Yapılanları yıkmayı vadediyorlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, altılı masayı hedefe koydu, eleştirilerini sıraladı. Erdoğan, "İşe 6'lı başlayan artık 8’li mi 10'lu mu olduğu belli olmayan ittifakın yayınladığı bildiri bile ülkeyi nereye getirmek istediklerinin ispatıdır. Yapılanları yıkmayı vadediyorlar" dedi.

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandığa gidecek...

Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile 11'inci kez karşı karşıya gelecek...

Bugüne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı kazanamayan aday olarak bilinen Kılıçdaroğlu, seçim gezilerine başlarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na videolu bir mesaj yolladı, "biz hazırız" dedi.

Cumhurbaşkanı, altılı masaya eleştirilerini sıraladı...

"İşe 6'lı başlayan artık 8’li mi 10'lu mu olduğu belli olmayan ittifakın yayınladığı bildiri bile ülkeyi nereye getirmek istediklerinin ispatıdır" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yapılanları yıkmayı vadediyorlar"

Bu koalisyonun gündeminde ülkenin ve milletin hiçbir meselesi yoktur. Ne deprem, ne depremzedelerin sızıları ne de deprem yaralarının sarılması ihtiyacı bunların gündeminde yer almıyor. Küresel ve bölgesel krizlerin Türk ekonomisi üzerindeki etkisinin giderilmesine dair teklif, proje yer almıyor. Türkiye'nin 20 yılda katettiği gelişmeyi, büyümeyi sürdürmeye yönelik tek bir adım yer almadığı gibi yapılanları yıkmayı vadediyorlar.

"Bunların gündeminde sadece siyasi ihtiras var"

Milletin sıkıntılarını çözecek, refahını artıracak, hayallerini gerçekleştirecek hiçbir hazırlık, program bunların gündeminde yer almıyor. Birlikte ve beraberliğimize gözünü diken terör örgütlerinin başını ezmek için yürüttüğümüz kararlılık bunların gündeminde yer almıyor. Bunların gündeminde sadece siyasi ihtiras var, makam ve mevki paylaşımı var. Ülkenin kaynaklarının nasıl yağmalanacağı var.

"Ülkemizi yönü belirsiz koalisyonun insafına terk edemeyiz"