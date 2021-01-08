Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de yaşanan kongre baskını ile ilgili "Tüm insanlık şok oldu, lafa gelince demokrasi beşiği." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

ABD'de gerçekleşen ve ülke içinde büyük bir kaosa sebep olan kongre baskınına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan sürecin Amerika tarihinde olmamış bir vaka olduğunu söyledi.

"LAFA GELDİĞİNDE DEMOKRASİNİN BEŞİĞİ"

Erdoğan, açıklamalarına şu sözler ile devam etti:

"Lafa geldiğinde 'demokrasinin beşiği' diye ifade edilen Amerika'daki bu süreç gerçekten tüm insanlığı şok etmiştir. Hatırlayın, 15 Temmuz darbe girişiminde tamamıyle sessiz kalan ve bu konuda çok çok farklı mesajlar yayınlayan ABD ve ABD medyası, özellikle gezi olaylarında da yine hatırlayın ABD medyasının biz siyasilere ne gibi açıklamaları, ne gibi tehditler savurmuştur. Ve bizim sabrımız siyasiler olarak o zamanki tavrımız çok açık net ortadayken ABD'nin tutumu çok çok farklıydı. O zaman da işin başında demokratlar vardı. Demokratlar ne ise Cumhuriyetçilerin de aynı olduğunu gördük. Demokrasi için bir yüz karası olduğunu görüyoruz.

Temennimiz odur ki 20 Ocak itibarıyla Biden'ın devir teslim töreni sakin bir şekilde yapılacaktır. Bundan sonraki süreçte sayın Biden ile Amerika sükuna kavuşur. Bir salgın dönemi yaşıyoruz. Böyle bir salgın döneminde inanıyorum ki hassasiyetle bu sürecin devam etmesi lazım. Ve uluslararası ilişkilerde de çok daha farklı bir döneme ABD'nin de girmesi gerekir. Ölenlerin ailelerine de sabırlar dilerken, yaralı olanlara da geçmiş olsun temennilerimi de ifade etmek istiyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amerika'daki olaylara ilk yorum