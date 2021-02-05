Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi eylemlerinin ardından Türkiye'yi kınayan ABD ve AB'ye kendi ülkelerinde yaşanan olayları hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazının ardından yaptığı açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi olaylarına yapılan müdahaleler nedeniyle Türkiye'yi kınayan ülkelere cevap verdi.

Erdoğan, Amerika'da polislerin siyahi vatandaşlara nasıl şiddet uyguladığını , Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a da aylardır devam eden Sarı Yelekliler eylemlerini hatırlattı.

AMERİKA'YA ŞUNU SÖYLERİM..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz ülkemizi, nadide üniversitemizi, bunlara alın istediğiniz gibi karıştırın mı diyeceğiz?

Amerika ve AB ne diyorlar? "Biz Boğaziçi'nde olanları kınıyoruz" Amerika'ya ben şunu söylerim, şurada seçim öncesinde Amerika'daki olaylardan demokrasi adına hiç utanç duymuyor musunuz?

IRKÇILIKTA TAVAN YAPTINIZ, POLİSLER NASIL YERE YATIRIP ÖLDÜRDÜ

Oradaki olaylarda herkes birbirini nasıl tehdit etti, ırkçılıkta tavan yaptınız.

Zenci vatandaşlarınızı, orada polisler nasıl yere yatırıp öldürdüler? Nasıl izah edeceksiniz?

MACRON SESLENİYOR AB'DEN...

Macron sesleniyor AB'den... Ya Macron sen önce sarı yelekliler meselesini hallet.

Daha bunu çözemiyorsun. Benim ülkemde şu an huzursuzluk yok." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amerika'ya Boğaziçi yanıtı VİDEO