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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anadolu Efes'e tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anadolu Efes'e tebrik

Erdoğan, Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya temsilcisi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti.