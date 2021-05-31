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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anadolu Efes'e tebrik

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anadolu Efes'e tebrik

    Erdoğan, Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya temsilcisi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti.
    • AA
    • 31.05.2021 - 00:39
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 01:01
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    Anadolu Efes, EuroLeague'de İspanya temsilcisi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

    Temsilcimizi ilk teprik edenlerden biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

    "GÖĞSÜMÜZÜ KABARTAN BÜYÜK BAŞARI"

    Erdoğan şampiyonluğa ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Turkish Airlines EuroLeague finalinde Avrupa Şampiyonu olan Anadolu Efes'i canı gönülden tebrik ediyorum. Göğsümüzü kabartan bu büyük başarıda emeği geçen herkese şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Anadolu Efes e tebrik #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Anadolu Efes e tebrik #2

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