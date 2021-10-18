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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Angola'nın ilk Cumhurbaşkanı Neto'nun mezarına ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Angola'nın ilk Cumhurbaşkanı Neto'nun mezarına ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki programın ardından da Angola'nın başkenti Luanda'da Angola'nın ilk Cumhurbaşkanı Antonio Agostinho Neto'nun anıt mezarını ziyaret etti.
- AA
- 18.10.2021 - 18:13
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 gün sürecek Afrika turu kapsamında Angola'da temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço ile ortak basın toplantısı düzenleyerek önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı daha sonra Angola Ulusal Meclisi'nde bir konuşma yaparak önemli mesajlar verdi.
NETO'NUN ANIT MEZARINI ZİYARET ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki programın ardından da Angola'nın başkenti Luanda'da Angola'nın ilk Cumhurbaşkanı Antonio Agostinho Neto'nun anıt mezarını ziyaret etti.
Erdoğan burada ziyaretinin ardından anıt özel defterine de düşüncülerini yazdı.