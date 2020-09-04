Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara-Niğde Otoyolu'nda test sürüşü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışını yaptığı Ankara-Niğde Otoyolu'nu, kendi sürdüğü makam aracıyla test etti.

Türkiye'nin büyük projelerinin arasında yer alan bir hizmette daha sona gelindi.

Şanlıurfa'dan Edirne'ye kadar ulaşımı sağlayacak otoyol projesi tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Marmara, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini birbirine bağlayan Ankara-Niğde Otoyolu'nun açılışı yapıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DİREKSİYONA GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra yolu kendi sürdüğü araç ile test etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, Ankara-Niğde Otoyolu'nun hesaplamalara göre yılda ülkemizin vakitten 885 milyon lira, akaryakıttan 743 milyon lira olmak üzere toplamda 1 milyar 628 milyon lira kazancı olacağını da söylemişti.