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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara-Niğde Otoyolu'nda test sürüşü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışını yaptığı Ankara-Niğde Otoyolu'nu, kendi sürdüğü makam aracıyla test etti.
    • Haber Merkezi
    • 04.09.2020 - 18:56
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara-Niğde Otoyolu'nda test sürüşü

    Türkiye'nin büyük projelerinin arasında yer alan bir hizmette daha sona gelindi.

    Şanlıurfa'dan Edirne'ye kadar ulaşımı sağlayacak otoyol projesi tamamlandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Marmara, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini birbirine bağlayan Ankara-Niğde Otoyolu'nun açılışı yapıldı.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DİREKSİYONA GEÇTİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra yolu kendi sürdüğü araç ile test etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, Ankara-Niğde Otoyolu'nun hesaplamalara göre yılda ülkemizin vakitten 885 milyon lira, akaryakıttan 743 milyon lira olmak üzere toplamda 1 milyar 628 milyon lira kazancı olacağını da söylemişti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Ankara-Niğde Otoyolu nda test sürüşü #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Ankara-Niğde Otoyolu nda test sürüşü #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Ankara-Niğde Otoyolu nda test sürüşü #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Ankara-Niğde Otoyolu nda test sürüşü #4

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