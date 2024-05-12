Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü dolasıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

ensonhaber.com

Bugün Anneler Günü...

Anneler günü dolasıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan, duygularını paylaştı.

Sözlerine başlayan, "Tüm annelerin Anneler Günü'nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum." diye başlayan Erdoğan, devamında şu ifadelere yer verdi;

"Annelerimize verdiğimiz kıymeti her fırsatta en güzel şekilde göstermeliyiz"

Sevgi, merhamet ve fedakârlık gibi güzel hasletlerin örnekleri olarak annelerimiz, hayatımızın en değerli hazineleridir. Başta aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli şehit anneleri olmak üzere, bu eşsiz hazineye sahip çıkmalı, annelerimize verdiğimiz kıymeti her fırsatta en güzel şekilde göstermeliyiz.



Bir annenin evladına olan merhametiyle mukayese edilebilecek derecede çok az insani duygu vardır. Annelerimize teşekkür etmekle kalmayıp hayatımız üzerindeki etkilerini de hatırlamak için bugün çok anlamlı bir fırsattır.

"Hayır duaları en önemli güç kaynaklarımızdan biri"