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Türkiye dev bir eserle daha tanıştı...

Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi'nde 372 bin 917 metrekare arazi üzerine inşa edilen 1500 yataklı Antalya Şehir Hastanesi, kentteki en büyük sağlık yatırımı.

4 hastaneden oluşan sağlık kompleksi, 1500 yatak, 246 yoğun bakım yatağı, 43 ameliyathane ve 300 poliklinikle hizmet verecek.

Bünyesinde Kadın Doğum Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Kalp Damar Hastanesi, Genel Hastane var. Hastanenin sağlık turizminde de yeri büyük olacak.

24. şehir hastanesi açıldı

Vatandaşların '5 yıldızlı otel konforunda' dediği Şehir Hastanelerinin 24’üncüsü olan Antalya Şehir Hastane resmi açılışı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Şehir Hastanesi'nin açılışında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli ayrıntılar..

"Sağlam girenin hasta çıktığı köhne düzeni değiştirdik"

Sevgili Antalyalılar sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Antalya Şehir Hastanesi ile bağlantı yollarının ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Hastanemizde görev yapacak personele kolaylıklar diliyorum. Hastanemizde dertlerine derman arayacak vatandaşlarımıza şimdiden Allah'tan şifa diliyorum.



Eğitim ve sağlık alanlarında 1,2 milyonu bulan personelle vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Hastanelerde rehin kalan vatandaşlarımızı hatırlayın. Sağlam girenin hasta çıktığı köhne düzeni değiştirdik. Şehir hastanelerimiz bu gayretin bir ürünüdür. Nereden nereye...



Böylesine yeni ve orijinal bir sistemin elbette eksiklikleri çıkabilir. Vatandaşlarımızın kimi serzenişlerinin farkındayız. Bunları da en kısa sürede bitireceğiz.