Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arınç'a: Yasin Börü’nün katilini başımıza çıkarıyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında YİK üyeliğinden istifa eden Arınç’la görüşmesini anlattı.

Bülent Arınç'ın eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tutukluğuna ilişkin, "Selahattin Demirtaş tutuksuz yargılanmalı. Osman Kavala neden tutuklu hala anlamış değilim." sözleri kamuoyunda tepkiyle karşılanırken, AK Parti ile MHP cephesinden de sert tepkiler geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arınç'ın sözlerine "Bunları söyleyen benim yol arkadaşım olamaz" yorumunda bulunup MHP Lideri Devlet Bahçeli de "Terörist Demirtaş’a güzellemeler yapması kelimenin tam anlamıyla çarpıklık" ifadelerini kullandı.

İSTİFA ETTİ

Yaşanan bu gelişmeler sonrası ise dün rencide olduğunu ifade eden Bülent Arınç, Twitter hesabından yazılı açıklama yaparak Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GÖRÜŞMEYİ ANLATTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MYK toplantısında kurmaylarına Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğinden istifa eden Bülent Arınç ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını anlattı.

ELLERİNDE KÜRTLERİN KANI OLAN BİR ADAMI BAŞIMIZA ÇIKARIYORSUN

Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre Erdoğan, “Bugün Arınç’la konuştuk. Sözlerimin onu üzdüğünü söyledi. Ben de kendisine ‘sen bizi daha çok üzdün’ dedim. İstifası bizi üzdü. Yasin Börü ve ellerinde Kürtlerin kanı olan adamları başımıza çıkarıyorsunuz. İnşallah, bundan sonra böyle açıklamalar yapmaz. Ben açıklamasını doğru bulmadığımı kendisine de ilettim” dedi.

İSTİFA OLUMLU KARŞILANDI

Bunun üzerine kurmaylar, AK Parti tabanından Bülent Arınç’ın sözlerinin tepki gördüğünü, ancak istifasının olumlu karşılandığını iletti.