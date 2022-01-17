Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arnavutluk Başbakanı ile ortak açıklama

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile birlikte düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'taki FETÖ yapılanmasına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

"KARDEŞ ÜLKE ARNAVUTLUK'TAKİ FETÖ YAPILANMASI BİZİ DERİNDEN ÜZÜYOR"

Arnavutluk'taki FETÖ yapılanmasına dikkat çeken Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmelerimizde FETÖ terör örgütü ile mücadelemizi de değerlendirdik. Bu örgüt 15 Temmuz 2016 yılında bir darbe girişiminde bulundu. 251 vatandaşımız şehit oldu. Arnavutluk'ta FETÖ'nün hala faaliyet alanı bulabilmesi, evlatlarını şehit veren ailelerimizi derinden yaralamaktadır. Önümüzdeki dönemde Arnavutluk'taki FETÖ yapılanmasına karşı daha somut, kararlı, hızlı adımlar atılması samimi beklentimizdir. Elinde masumların kanı olan bu yapının sadece Türkiye'ye değil varlık gösterdiği her ülkeye büyük bir tehdit oluşturduğu aşikardır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

"Gerek Arnavutluk gerekse Türkiye için anlaşmaların hayırlı olmasını diliyorum. "Gerçek dost çağırılmadan koşandır" inancıyla deprem haberini alır almaz Arnavutluk için harekete geçtik. Türk yardım ekipleri, yaraların süratle sarılması, sıkıntıların hafifletilmesi amacıyla çok yoğun gayret sarf ettiler. Söz verdiğimiz gibi deprem konutlarının teslimini gerçekleştirdik.

"1 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİNİ HEDEFLİYORUZ"

İkili ilişkilerimizi her alanda geliştirmeyi düşünüyoruz. 1 milyar dolarlık ticaret hacmini hedefliyoruz. Yatırımlarımızın toplam miktarı 3.5 milyar dolardır. 15 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Biz bu rakamları yeterli bulmuyoruz. Bu sayı daha da artacaktır.

Balkanların barışı, huzuru için üzerimize düşeni nasıl yaptıysak, bundan sonra da aynı şekilde barış ve huzurun teminatı için garantör ülkelerden biriyiz."









