Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arnavutluk ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın davetlisi olarak Arnavutluk'a gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın daveti üzerine sabah saatlerinde Kısıklı'daki evinden çıkarak Atatürk Havalimanı'na geldi.

Ziyaret öncesi herhangi bir açıklama yapmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini bekleyen uçağa binerek Arnavutluk'un başkenti Tiran'a hareket etti.

2022'NİN İLK YURT DIŞI ZİYARETİ

2022 yılındaki ilk yurt dışı ziyaretini Arnavutluk'a gerçekleştiren Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'a gitti

İŞ BİRLİKLERİ GÖRÜŞÜLECEK

Görüşmelerde, stratejik ortaklık seviyesindeki Türkiye-Arnavutluk ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

CAMİ AÇILIŞI YAPILACAK

Erdoğan, Arnavutluk'ta 2019'da meydana gelen deprem felaketinde evlerini kaybeden aileler için Türkiye tarafından Laç şehrinde inşa edilen konutların teslim törenine de katılacak.

Erdoğan, Tiran'da TİKA tarafından restore edilen Ethem Bey Camii'nin açılışını gerçekleştirerek Arnavutluk Meclisi'ne hitap edecek.

Erdoğan'a ziyaretinde; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu eşlik ediyor.